Lise-Marie Graden à la tête de l’Association régionale de la Sarine

Keystone-SDA

L'Association régionale de la Sarine (ARS) a renouvelé jeudi ses organes directeurs pour la nouvelle législature. La préfète de la Sarine, Lise-Marie Graden, candidate à la candidature pour le PS au Conseil d'Etat fribourgeois, a été désignée présidente du nouveau comité de douze membres.

1 minute

(Keystone-ATS) Luc Déglise, syndic de Villarsel-sur-Marly, a été nommé à la vice-présidence. «Ces nominations, qui font suite aux élections communales, devront être confirmées après l’entrée en vigueur des nouveaux statuts de l’association, le 1er juillet», a indiqué l’ARS vendredi. À cette date, l’entité reprendra l’essentiel des tâches jusqu’ici exercées par l’Agglomération de Fribourg.

Cette reconstitution politique «confirme et renforce le rôle de l’ARS comme centre de compétence régional en matière de développement territorial, de coordination intercommunale et de gestion des politiques régionales», peut-on lire dans le communiqué.

L’assemblée des délégués a par ailleurs approuvé les comptes 2025 et a adopté le nouveau règlement du personnel, qui entrera également en vigueur au 1er juillet. Les personnes élues auront pour mission d’accompagner la mise en œuvre des nouveaux statuts et le développement de futures structures de gouvernance prévues dès l’automne.