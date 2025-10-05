La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Lituanie: des ballons de contrebande perturbent des vols

Keystone-SDA

Plus de vingt ballons utilisés par des contrebandiers pour transporter des cigarettes depuis le Bélarus vers la Lituanie ont perturbé le fonctionnement de l'aéroport de Vilnius dans la nuit de samedi à dimanche, a-t-on appris auprès des autorités locales.

2 minutes
2 minutes

(Keystone-ATS) «Les vols ont été interrompus à l’aéroport de Vilnius de 22h15 samedi (21h15 en Suisse) à 04h40 dimanche», a déclaré à l’AFP Darius Buta, un représentant du Centre national de gestion de crises, ajoutant qu’environ 30 vols ont été retardés, annulés ou détournés.

Environ 25 ballons ont violé l’espace aérien lituanien, dont deux à proximité de l’aéroport de Vilnius, a-t-il précisé.

Selon M. Buta, dimanche matin, onze ballons chargés de paquets de cigarettes de contrebande ont déjà été retrouvés. De tels ballons ont déjà atterri en Lituanie, même à l’aéroport, plus tôt cette année, et, depuis 2024, les garde-frontières ont le droit de les abattre.

Les contrebandiers utilisent des ballons météorologiques pour y attacher des paquets de cigarettes bélarusses, pour les vendre dans l’Union européenne où le tabac est plus cher.

La Lituanie a enregistré 966 ballons similaires entrant dans le pays l’année dernière et 544 cette année, selon M. Buta.

«L’utilisation des drones et des ballons météorologiques par les contrebandiers est considérée comme une activité criminelle, mais pas comme des actes de sabotage ou des provocations», a indiqué le responsable.

La Lituanie, membre de l’UE et de l’Otan, reste sensible aux violations de son espace aérien après deux incidents impliquant des drones utilisés par la Russie qui ont pénétré sur son territoire depuis le Bélarus en juillet, dont l’un transportait des explosifs.

Modéré par: Benjamin von Wyl

Avez-vous confiance dans la capacité de votre pays à résister aux ennemis de la démocratie?

Les démocraties sont mises à rude épreuve; victimes d’attaques issues de l’intérieur comme de l’extérieur. Comment jugez-vous la situation dans votre pays?

Participez à la discussion
10 J'aime
46 Commentaires
Voir la discussion

Modéré par: Emilie Ridard

Quelles difficultés avez-vous rencontrées lors du renouvellement de votre passeport à l’étranger?

Sans encombres ou compliqué: racontez-nous comment s'est passé le renouvellement de vos papiers d'identité dans votre consulat suisse.

Participez à la discussion
10 J'aime
11 Commentaires
Voir la discussion

Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Participez à la discussion
32 J'aime
38 Commentaires
Voir la discussion
