Lituanie: des ballons de contrebande perturbent des vols

Plus de vingt ballons utilisés par des contrebandiers pour transporter des cigarettes depuis le Bélarus vers la Lituanie ont perturbé le fonctionnement de l'aéroport de Vilnius dans la nuit de samedi à dimanche, a-t-on appris auprès des autorités locales.

(Keystone-ATS) «Les vols ont été interrompus à l’aéroport de Vilnius de 22h15 samedi (21h15 en Suisse) à 04h40 dimanche», a déclaré à l’AFP Darius Buta, un représentant du Centre national de gestion de crises, ajoutant qu’environ 30 vols ont été retardés, annulés ou détournés.

Environ 25 ballons ont violé l’espace aérien lituanien, dont deux à proximité de l’aéroport de Vilnius, a-t-il précisé.

Selon M. Buta, dimanche matin, onze ballons chargés de paquets de cigarettes de contrebande ont déjà été retrouvés. De tels ballons ont déjà atterri en Lituanie, même à l’aéroport, plus tôt cette année, et, depuis 2024, les garde-frontières ont le droit de les abattre.

Les contrebandiers utilisent des ballons météorologiques pour y attacher des paquets de cigarettes bélarusses, pour les vendre dans l’Union européenne où le tabac est plus cher.

La Lituanie a enregistré 966 ballons similaires entrant dans le pays l’année dernière et 544 cette année, selon M. Buta.

«L’utilisation des drones et des ballons météorologiques par les contrebandiers est considérée comme une activité criminelle, mais pas comme des actes de sabotage ou des provocations», a indiqué le responsable.

La Lituanie, membre de l’UE et de l’Otan, reste sensible aux violations de son espace aérien après deux incidents impliquant des drones utilisés par la Russie qui ont pénétré sur son territoire depuis le Bélarus en juillet, dont l’un transportait des explosifs.