Lituanie: réélection du président Nauseda, selon des résultats officiels partiels

Keystone-SDA

1 minute

(Keystone-ATS) Le président sortant de Lituanie Gitanas Nauseda a été réélu dimanche à l’issue du second tour de l’élection présidentielle, selon des résultats officiels partiels. Sa rivale a concédé sa défaite.

La Commission électorale a indiqué que M. Nauseda avait recueilli 76% des suffrages, après le dépouillement de 80% des bulletins. La Première ministre Ingrida Simonyte a dit “féliciter le président élu de la Lituanie”.

Le peuple lituanien “m’a confié un grand mandat de confiance et je suis bien conscient que je devrai chérir ce crédit de confiance”, a déclaré M. Nauseda, 60 ans, à la presse à Vilnius, après que sa rivale l’a félicité.

“Maintenant que j’ai cinq ans d’expérience, je pense que je serai certainement en mesure d’utiliser ce joyau correctement, avant tout pour atteindre les objectifs de bien-être pour tous les habitants de la Lituanie”, a-t-il ajouté.

Pro-européen

M. Nauseda est un ancien banquier de centre-droit qui s’est imposé comme un homme d’Etat pro-européen et un fervent défenseur de l’Ukraine au cours de son premier mandat.

Le président lituanien dirige la politique de défense et la politique étrangère et assiste aux sommets de l’UE et de l’Otan, mais il doit consulter le gouvernement et le parlement pour nommer les plus hauts responsables.