LNM: analyses externes soutenues par le conseil d’administration

Keystone-SDA

Le conseil d'administration de la LNM, société de navigation des Trois-Lacs, soutient la démarche d’analyses externes sur les ressources humaines et le modèle d’affaires de la compagnie, souhaitée par les cantons de Neuchâtel, Fribourg et Vaud. Il qualifie la situation financière de préoccupante et sollicite leur aide.

(Keystone-ATS) Le conseil d’administration maintient en l’état actuel sa confiance au directeur, Peter Voets. «Il prend acte de retours divers au sein du personnel. Plusieurs collaborateurs ont exprimé leur surprise face à certains éléments relayés dans la presse», a-t-il indiqué lundi dans un communiqué.

Selon une enquête d’Arcinfo et de la RTS, la gestion du directeur serait autoritaire et plusieurs personnes auraient quitté l’entreprise. Un employé licencié aurait aussi saisi la justice pour contester son sort.

Pour le conseil, un examen indépendant «est la meilleure voie pour restaurer un climat de travail serein et rétablir la confiance auprès de l’ensemble des parties prenantes», a-t-il fait savoir. Il a fait appel également à un appui externe, une personne de confiance, afin «de favoriser le dialogue et d’apporter un soutien adapté au personnel de la compagnie qui le désire».

Avenir à assurer

Selon l’organe, «la situation financière de la LNM ainsi que l’état de sa flotte sont particulièrement préoccupants. Sans un engagement renforcé des cantons partenaires et principaux actionnaires, la compagnie ne sera pas en mesure d’assurer durablement son exploitation ni les rénovations nécessaires à la sécurité et à la fiabilité de la flotte».

Le conseil d’administration sollicite donc un soutien des cantons de Neuchâtel, Fribourg et Vaud afin de garantir la continuité des activités de navigation sur les lacs de Neuchâtel, Morat et Bienne, et d’assurer un avenir stable et durable à l’entreprise.