Locarno: Léopard d’honneur décerné au réalisateur Alexander Payne

Keystone-SDA

Le Festival du film de Locarno va décerner son Léopard d'honneur au réalisateur américain Alexander Payne. Le prix lui sera remis le 15 août. L'artiste présentera ses films "The Descendants" (2011) et "Nebraska" (2013) et participera à une table ronde avec le public.

(Keystone-ATS) Alexander Payne « s’est imposé comme l’un des rares cinéastes emblématiques du cinéma américain du XXIe siècle », indique jeudi le festival dans un communiqué. Il a remporté trois Oscars, huit Baftas et huit Golden Globes, ajoute-t-il en saluant un « auteur singulier de classiques modernes à l’humour grinçant ».

Avec des films tels que « Election », « About the Schmidt », « Sideways » ou « The Holdovers », il illustre les vertus du cinéma de prestige, un art en péril qu’il ne cesse de défendre, ajoute le festival.

La 78e édition du Locarno Film Festival aura lieu du 6 au 16 août.