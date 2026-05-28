Locle: trois interpellations après le brigandage d’un magasin Coop

Keystone-SDA

Deux hommes se sont introduits dans un magasin Coop au Locle (NE) jeudi matin, emportant plusieurs dizaines de milliers de francs après avoir menacé une employée. Trois personnes ont été interpellées, a indiqué la police neuchâteloise jeudi.

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(Keystone-ATS) Après avoir menacé l’unique employée du commerce, les deux hommes ont pris la fuite avec plusieurs dizaines de milliers de francs.

L’employée n’a pas été physiquement blessée, bien que «brusquée et fortement choquée», note les autorités dans un communiqué publié jeudi. Un dispositif policier a été déployé au Locle, mais aussi dans la zone frontalière proche, en collaboration avec l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF).

Deux personnes ont été interpellées par les gendarmes alors qu’elles sortaient d’un immeuble. Un troisième suspect a ensuite été arrêté dans un appartement par le groupe d’intervention.

Les personnes appréhendées sont deux ressortissants belges de 22 et 26 ans et une ressortissante française de 23 ans. Une part importante du butin a pu être récupérée par les forces de l’ordre. Une instruction pénale a été ouverte par la procureure de service et les trois prévenus ont été placés en garde à vue.