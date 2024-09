Logements et ligne CFF menacés par un risque d’éboulement à Lucerne

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Environ 5500 m3 de roche instable menacent de s’effondrer sur des bâtiments habités et sur des voies ferroviaires à Lucerne. La ville a installé un système automatisé de surveillance et l’alerte, qui se met en branle en cas de mouvement de la roche.

La masse rocheuse instable se trouve près du château de Schönegg, dans la colline du Gütsch. Pour des raisons de sécurité, certains riverains ne sont plus autorisés à occuper leur logement, ont indiqué les autorités de la ville aux médias vendredi. Il en va de même d’un lieu d’hébergement pour les sans-abris.

Une vingtaine d’habitants concernés

Au total, une vingtaine de personnes sont concernées. Elles ont été informées et seront alertées, en cas de danger, par des signaux lumineux et par des sirènes.

La roche menace de s’effondrer sur l’entrée du tunnel ferroviaire du Gütsch. En cas d’alerte, le tronçon des CFF, qui aboutit à la gare de Lucerne, sera automatiquement fermé. Des concepts de remplacement existent pour accéder en ville, indique à Keystone-ATS le service de presse des CFF.

Potentiel de dégâts « énorme »

L’instabilité de la masse rocheuse avait été découverte à la mi-août, lors de travaux de chantier. Une nouvelle évaluation de la situation, effectuée jeudi par des experts, a laissé conclure que des pierres ou des morceaux entiers de roche risquaient de s’effondrer incessamment, sans crier gare. Le potentiel de dégâts est « énorme », indique la ville.

Dans la zone de danger immédiat se trouvent le château de Schönegg, l’entrée du tunnel ferroviaire, les appartements, côté colline, de quatre bâtiments, le lieu d’hébergement pour sans-abris, un chemin et des places de parc en aval. Le château n’est pas menacé de s’effondrer avec la roche, au bas de la colline, mais d’être endommagé.

Comme mesure immédiate, des palissades en acier sont en cours d’installation afin de réduire le danger et atténuer le potentiel de dommages en cas d’éboulement. Les mesures de sécurisation à long terme de la roche instable doivent commencer à la fin du mois et durer jusqu’à la fin de l’année. Elles comprennent un soutènement en béton armé, des parois en béton projeté et un filet retenant les pierres. Les coûts s’élèvent à 1,6 million de francs.

Faille liée à l’ère glaciaire

Le risque d’éboulement au Gütsch est lié à une faille dont l’origine remonte à l’ère glaciaire. De tels phénomènes se produisent régulièrement dans la région lucernoise, a expliqué le géologue Beat Keller aux journalistes. La masse rocheuse concernée, d’un poids de 13’000 tonnes, réagit à l’évolution géologique de manière très sensible.

Le dernier danger d’éboulement dans la colline du Gütsch remonte à janvier 2016 dans le quartier de Sagenmatt, situé de l’autre côté de la colline. Un morceau de roche d’une hauteur de 20 mètres avait alors bougé de 1,5 millimètre en quelques heures. La menace planait alors sur le quartier d’habitations. Au total, 125 occupants d’un bloc d’habitations ont été évacués. Cet incident n’a aucun lien avec le danger d’éboulement en cours.