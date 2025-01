Logitech relève ses ambitions annuelles après un trimestre réussi

Keystone-SDA

Le fabricant de périphériques électroniques Logitech a connu un troisième trimestre, incluant les importantes ventes de Noël, solide tant au niveau du chiffre d'affaires que des bénéfices. Le groupe a une nouvelle fois relevé ses prévisions pour l'ensemble de l'année.

3 minutes

(Keystone-ATS) Le chiffre d’affaires a progressé de 7% à 1,34 milliard de dollars, a indiqué le valdo-californien mardi soir. A taux de changes constants, la progression des ventes est de 6%. La marge brute ajustée (non Gaap) s’est améliorée de 90 points de base à 43,2%.

Le bénéfice opérationnel (Ebit non Gaap) corrigé des coûts liés aux acquisitions et restructurations a augmenté de 7% à 265,9 millions de francs et le bénéfice net (non Gaap) est resté quasiment stable à 241,5 millions. Le bénéfice net affiché a lui reculé de 18% à 200,1 millions.

Les données ont dépassé les attentes des analystes du consensus AWP qui était fixé à 1,23 milliard de dollars. L’Ebit non Gaap était attendu à 228,8 millions, le bénéfice non Gaap à 209,2 millions et le bénéfice net à 175,9 millions. Le consensus pour la marge brute non Gaap était de 42,4%.

Cité dans le communiqué, la directrice générale Hanneke Faber s’est dite heureuse de pouvoir afficher un solide troisième trimestre, le plus important pour l’entreprise. La croissance s’est étalée largement dans toutes les régions et pour toutes les catégories de produit, a-t-elle déclaré durant la conférence téléphonique. Le directeur financier (CFO) Matteo Anversa a souligné que les résultats ont dépassé les propres attentes de l’entreprise.

Mme Faber a relevé les « bons progrès » réalisés en Chine. Quant à d’éventuelles taxes douanières américaines, le groupe est bien préparé, selon elle.

Les différentes catégories de produits ont évolué de manière majoritairement positive. Les ventes d’accessoires pour Gaming ont augmenté de 14% et se retrouvent à nouveau à des niveaux d’avant la pandémie, grâce aux innovations. Les ventes de claviers et combos clavier-souris ont augmenté de 3%. Celles de produits pour Video Collaboration ont augmenté de 4%. Seules les webcams pour PC (-2%) et les autres accessoires (-27%) ont enregistré un recul. Les ventes d’écouteurs ont elles augmenté de 10%.

Le groupe vise désormais un chiffre d’affaires en hausse de 4,5%-6,4% pour l’exercice 2024/25 et un Ebit non Gaap de 775-770 millions de dollars contre une progression de respectivement 2%-4% pour le chiffre d’affaires et un Ebit non Gaap de 720-750 millions auparavant.

La communauté d’analystes a salué de solides résultats à tous les niveaux. La progression des recettes, avec le dynamisme de la Chine notamment, devrait faire s’éloigner le spectre d’un ralentissement de la croissance. Le relèvement des projections a également ravi.

A la Bourse, les investisseurs étaient conquis. En fin de matinée, à 11h47, le titre Logitech bondissait de 6,3% à 87,88 francs, dans un SMI en hausse de 0,61%.