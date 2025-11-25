Loi sur l’énergie: rendez-vous début 2026 pour un 3e débat

Keystone-SDA

Le Grand Conseil vaudois a réussi à boucler mardi le deuxième débat sur la réforme de la loi sur l'énergie. La droite a réussi à écarter un délai pour l'installation de panneaux solaire sur les toits. Les chauffages électriques ont, eux, été tenus à distance par la gauche et les Vert'libéraux. Un troisième débat sera nécessaire début 2026.

3 minutes

(Keystone-ATS) Il aura fallu sept séances pour arriver à bout des deux lectures de cette révision de la loi sur l’énergie (LVLEne) proposée par le Conseil d’Etat, ses 80 articles et les plus de 90 amendements proposés, eux, par la Commission de l’environnement et de l’énergie. Il faudra remettre l’ouvrage sur le métier en janvier prochain sur plusieurs articles lors d’un troisième et ultime débat.

Les prises de parole avant le vote définitif de la loi, complètement détricotée selon la gauche, risquent d’être très animées. Le texte sera sans doute accepté, mais l’UDC et la gauche radicale, pour des raisons différentes, ont déjà fait allusion à un possible référendum. Le peuple pourrait, au final, avoir le dernier mot.

Viser l’autonomie et le local

En attendant, les députés ont repris les discussions du deuxième débat mardi. Un amendement UDC qui visait à freiner la valorisation de panneaux solaires sur des toits rénovés de bâtiments a été refusé, évitant «un nouveau coup de canif dans cette loi, sûrement celui de trop», selon les mots de l’élu vert Alberto Mocchi. Toutefois, un amendement PLR supprimant un délai à 2039 pour «optimiser la production d’énergie solaire» sur les toits est passé.

Le conseiller d’Etat en charge de l’énergie Vassilis Venizelos a, lui, rappelé que l’énergie solaire prévue par la nouvelle loi permettrait de couvrir la moitié de la consommation d’électricité dans le canton. «Il ne s’agit pas de recouvrir tous les toits du canton par des panneaux solaires, mais d’en tirer le potentiel optimal», a-t-il nuancé. «Ce que l’on vise avec cette loi, c’est un approvisionnement autonome et local», a-t-il souligné.

Revoilà les chauffages électriques

Le sujet des chauffages et chauffe-eau électriques a refait son apparition au 2e débat. Mais comme en première lecture, le député-électricien Guy Gaudard (PLR) n’a pas réussi à faire passer son amendement fixant une exception à l’assainissement des chauffages électriques si un bâtiment était couvert à 70% par de l’énergie solaire.

Les députés avaient voté fin 2022 la fin de ce type d’installations d’ici 2033, non sans quelques exceptions, après trois longs débats avec leur lot de surprises et de suspense. Cet assainissement a été fixé dans un décret du Conseil d’Etat entré en vigueur le 1er janvier dernier.

Les parlementaires se sont finalement prononcés en faveur d’une extinction imposée des vitrines, enseignes et autres procédés de réclame lumineux des commerces (magasins, restaurants, bars, etc) de minuit à 05h00, à la place de 23h00 à 06h00, sauf évidemment en cas d’activité. Ils ont accepté cette fois-ci un amendement PLR visant à réduire la durée de cette extinction.

Pour rappel, la révision vise à développer le recours aux énergies renouvelables locales, à diminuer la consommation énergétique, à remplacer les installations de chauffage à énergie fossile tout en renforçant l’accompagnement des différents acteurs impliqués. But: tendre de manière décisive vers la neutralité carbone en 2050, objectif du Plan climat vaudois, ainsi que vers plus de souveraineté énergétique pour le canton, qui importe 84% de son énergie.