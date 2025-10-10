Loi sur l’assainissement des finances de l’Etat acceptée à Fribourg

Keystone-SDA

Fribourg concrétise son programme d'assainissement des finances de l'Etat (PAFE) qui vise à améliorer les comptes de 405 millions de francs sur trois ans. La minorité de gauche du Grand Conseil, qui envisage un référendum, a essayé en vain de corriger le projet.

(Keystone-ATS) La loi sur l’assainissement des finances de l’Etat (LAFE) a été acceptée par 57 voix contre 35 et 4 abstentions, après quatre jours de débats animés entre la droite et la gauche. La majorité bourgeoise a suivi, dans les grandes lignes, le PAFE concocté par le Conseil d’Etat et rejeté presque tous les amendements de la minorité.

Lors du débat d’entrée en matière, mardi, droite et gauche se sont accordés sur la nécessité d’agir, confirmant le constat du grand argentier cantonal Jean-Pierre Siggen, mais pas sur la méthode. Pour la première, Fribourg présente un problème de charges qui croissent trop vite. Pour la seconde, les choix du PAFE ne sont pas les bons.

La gauche a dénoncé les coupes de prestations dans la santé et la formation ainsi que de salaires de la fonction publique.