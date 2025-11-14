La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Loi sur l’e-ID: confiance envers les institutions déterminante

Keystone-SDA

La loi sur l'e-ID a surtout été plébiscitée par l'électorat de gauche, indique vendredi l'analyse VOX des votations 28 septembre dernier. Le niveau de confiance envers les institutions a été déterminant.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Le taux d’acceptation de 50,4% sur cet objet illustre la division de la population sur l’identité numérique étatique.

Plus les votants se situaient à gauche, plus leur approbation a été forte. L’électorat situé complètement à gauche a soutenu le projet à 72%, contre 34% seulement pour celui complètement à droite. L’approbation a été nettement supérieure à la moyenne chez les sympathisants des Vert’libéraux (79%), suivis de ceux du PS (69%), des Verts (67%) et du PLR (62%). Chez les sympathisants de l’UDC, la part de «oui» a plafonné à 24%.

L’approbation a augmenté avec le niveau d’éducation et le niveau de revenus. Elle a diminué avec l’avancement en âge.

