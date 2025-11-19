Loi travail: les HUG ont un plan pour faire face aux manquements

Les Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) sont en train de mettre en place un plan d'action pour se conformer à la loi sur le travail. L'institution répond aux accusations du Syndicat interprofessionnel des travailleurs (SIT) et du Syndicat des services publics (SSP) mardi, dénonçant des dysfonctionnements qui perdurent.

(Keystone-ATS) Le plan d’action, approuvé en juin par le conseil d’administration des HUG, prévoit d’abord l’attribution prioritaire de postes dans les filières où l’écart avec la loi sur le travail est le plus grand, indique par courriel mercredi Nicolas de Saussure, responsable du Service de communication des HUG. Il présente une approche progressive, rendue complexe par la grande taille de l’institution, la pénurie de personnel qualifié et un taux d’absence élevé.

Le plan comprend également des mesures d’accompagnement transversales, comme la formation des planificateurs et le suivi des affectations de postes. Mais aussi une analyse régulière de l’organisation des plannings et la mise en place d’un tableau de bord institutionnel pour le suivi financier et en équivalent temps plein.

Demande de financements

Les HUG travaillent aussi sur une réduction du temps de travail des médecins internes et chefs de clinique de 50 à 45 heures. Un outil de planification et d’optimisation des plannings est en déploiement depuis 2025, notamment pour libérer du temps au personnel pour être auprès des patients. Pour les médecins, il commencera en 2026.

«Des échanges réguliers avec l’Office cantonal de l’inspection et des relations du travail (OCIRT)» sont aussi compris dans ce plan, ainsi qu’une coordination avec les partenaires sociaux. Certains secteurs ont pu initier les changements en 2025, précise Nicolas de Saussure, lorsqu’ils ne nécessitaient pas la création de nouveaux postes. Il ajoute que la suite est «conditionnée» à la validation des demandes de financements exceptionnels par le Conseil d’Etat.

Les Syndicats reprochaient mardi aux HUG de continuer de violer la loi sur le travail, dix ans après une demande de conformité par l’OCIRT. Ils ont pointé neuf dysfonctionnements, dont des planifications de plus de 50 heures par semaine, des entorses sur le temps d’habillage, de pause ou de travail de nuit. Au moins 750 postes sont nécessaires, ont-ils estimé avant de demander un financement immédiat pour faire face à cette situation.