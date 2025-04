Londres perd des millionnaires, selon une étude

Keystone-SDA

Quelque 11'300 millionnaires ont quitté Londres l'année dernière, poussés notamment par des raisons fiscales et par le Brexit, selon un rapport publié mercredi qui voit la capitale britannique rétrogradée dans un classement mondial.

(Keystone-ATS) Londres, dépassée par Los Angeles, passe de la 5e à la 6e place des villes accueillant le plus de personnes ayant des avoirs -les biens immobiliers n’étant pas pris en compte- d’une valeur d’au moins un million de dollars, selon le rapport des sociétés de conseil Henley & Partners et New World Wealth.

Londres compte désormais 215’700 millionnaires, contre 227’000 en 2023, selon cette source. Los Angeles en recense quant à elle 220’600.

Pour Londres, les départs s’inscrivent dans une tendance observée depuis une décennie, attribuée à des augmentations d’impôts, aux conséquences de la crise financière de 2008 et à la sortie de l’Union européenne.

Le nombre de millionnaires à Londres a diminué de 12% depuis 2014, selon l’étude.