Jeune et jolie, la femme ne passe pas inaperçue dans cette commune de la campagne argovienne. Elle a la peau sombre, les cheveux noirs et d’éclatantes dents blanches. Née au Sri Lanka, Sangeetha Baskaran avait quatre ans quand ses parents ont fui leur pays en raison de la guerre civile. Deux ans plus tard, la famille obtenait l’asile en Suisse et aboutissait dans ce coin perdu d’Argovie, un des cantons les plus conservateurs de Suisse.

La jeune femme est maintenant mariée, mère de deux enfants et travaille comme conseillère à la clientèle privée dans une banque locale. Âgée de 33 ans, elle parle parfaitement le suisse allemand, n’a presque plus aucun lien avec le Sri Lanka et voit son avenir et celui de sa famille en Suisse, où elle construit une maison avec son époux. C’est pourquoi elle souhaite maintenant se faire naturaliser.

Les formulaires sont remplis, le dossier a été transmis: le soir de la décision, Sangeetha Baskaran est nerveuse.

Mais en Suisse, ce n’est pas si simple. Son mari ne vit pas depuis assez longtemps dans le pays pour pouvoir présenter une demande. Sangeetha Baskaran elle-même ne remplit toutes les conditions nécessaires que depuis peu parce qu’elle n’était pas restée pendant trois ans dans la même commune durant sa formation.

Maintenant, tout est prêt: elle a rempli tous les documents nécessaires, retrouvé les noms de ses anciens maîtres d’école, transmis sa demande, passé le test officiel écrit. La commune de Gipf-Oberfrick a enfin donné son feu vert. Sa naturalisation et celle de ses deux fils peuvent être soumises à l’assemblée communale.

Huées lors d’une assemblée précédente

À quelques heures du début de la réunion, elle est visiblement nerveuse. «Mes collègues de travail me tiennent les pouces et m’ont dit de ne pas me faire de soucis», dit-elle.



«Je suis heureuse d’avoir l’honneur d’être l’une des vôtres», dit Sangeetha Baskaran après avoir obtenu le passeport suisse.

Plus facile à dire qu’à faire. Gipf-Oberfrick a connu des précédents ce domaine. En 2016, les citoyens avaient refusé le passeport suisse à Nancy Holten, une Néerlandaise pourtant bien intégrée, mais fortement engagée dans la protection des animaux. La femme était jugée trop radicale. Elle avait été offensée et humiliée lors d’une assemblée communale marquée par des huées.

Est-ce que cela lui fait peur? Non, la jeune femme n’a rien à voir avec l’activiste végane. «Nancy Holten est une exception, dit-elle. Gipf-Oberfrick n’est en fait pas une commune restrictive, le taux de naturalisations est élevé». Elle laisse cependant ses enfants à la maison.

Un atout particulier

Elle considère d’ailleurs que dans son cas, c’est plutôt un avantage que la décision soit prise par les citoyens et non pas par l’administration. «On me connaît dans le village, je travaille ici, mon visage apparaît sur des affiches de la Banque Raiffeisen et c’est aussi ici que mes enfants vont au jardin d’enfants et à l’école.»

Elle a d’ailleurs encore un autre atout: «Ma mère est patrouilleuse scolaire, elle aide les enfants à traverser la route. Tout le monde la connaît».

La tension monte

273 citoyens et citoyennes se retrouvent dans la salle de sport. Sangeetha Baskaran serre de nombreuses mains, salue certaines connaissances d’un hochement de tête et reçoit des encouragements. «Tu sais bien comment ça se passe à Gipf-Oberfrick», lui dit un homme avec un clin d’œil, une allusion à l’affaire Nancy Holten. La jeune femme est trop tendue pour rire de bon cœur.

«On me connaît dans le village», remarque la jeune femme.

Elle rejoint un couple franco-autrichien et un adolescent turc qui ont eux aussi demandé leur naturalisation. On leur dit de s’asseoir sur le banc tout au fond de la salle. «Le banc des accusés», remarque l’Autrichienne en plaisantant, bien qu’elle sache que c’est simplement pour faciliter le travail des scrutateurs. Les candidats au passeport suisse n’ont pas encore le droit de vote.

L’Autrichienne se penche vers la jeune femme: «Vous êtes bien la fille de… ?» Sangeetha Baskaran ne peut s’empêcher de sourire. C’est exactement ce qu’elle pensait: les gens la connaissent grâce à sa mère.

Biographie sur l’écran

La présidente de commune présente chaque candidat, raconte en quelques mots où ils sont nés et où ils ont grandi, mentionne leur formation, leurs hobbies et les associations auxquelles ils appartiennent. Sangeetha Baskaran aime cuisiner. «Aussi des plats suisses», souligne la responsable. «Sa mère est bien plus connue…», des rires et des chuchotements l’interrompent.

On passe à la discussion. «Est-ce qu’il y a des questions ou des remarques?» Un citoyen demande quelles sont les dispositions légales et si on peut vraiment naturaliser un adolescent mineur sans parents. «Oui, c’est légal», répond la présidente de commune.

Accueil cordial

Les candidats doivent quitter la salle pour le vote. Les citoyennes et les citoyens s’expriment à main levée. Pour Sangeetha Baskaran, il y a tant de mains en l’air que les scrutateurs n’ont pas besoin de compter. Le couple et le jeune homme sont aussi clairement acceptés.

Quand ils reviennent dans la salle, ils sont accueillis bruyamment et chaleureusement. Sangeetha Baskaran est d’abord surprise par les applaudissements, puis elle rit de bonheur. «Merci de tout cœur», dit-elle dans le microphone. «Je suis heureuse d’avoir l’honneur d’être l’une des vôtres». La présidente de commune ajoute: «À Gipf-Oberfrick aussi, on peut être naturalisé sans problème». Nouvelles acclamations.

Texte: Sibilla Bondolfi ; photos: Thomas Kern