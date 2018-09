L'intégration vient en mangeant

En Suisse, on trouve des gens de plus de 100 nationalités – et tous doivent manger. Voici les histoires de cinq immigrants venus dans les 60 dernières années s’établir entre Alpes et Jura, d’Italie, du Portugal, de Taiwan, du Canada et de Syrie, en apportant leurs traditions culinaires. Pour chacun d’eux, cuisiner, manger et échanger des recettes a constitué une partie centrale de leur parcours, parfois difficile, vers l’intégration. Suivez leurs voyages et goûtez leurs recettes – avec parfois une touche suisse.