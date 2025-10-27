Lonza s’empare de l’alsacien Redberry

Keystone-SDA

Le sous-traitant de l'industrie pharmaceutique Lonza a acquis pour un montant non dévoilé l'alsacien Redberry, spécialisé dans la microbiologie industrielle. La transaction devrait être finalisée au quatrième trimestre 2025.

(Keystone-ATS) Cette acquisition renforcera les capacités de test de Lonza grâce à l’intégration de la plateforme Red One pour les tests rapides de stérilité et de biocontamination de Redberry SAS, indique lundi l’entreprise bâloise dans un communiqué. Elle permettra également aux clients pharma d’obtenir des solutions de contrôle qualité rapides pour les produits à courte durée de conservation, réduisant ainsi le délai de mise à disposition des patients.

Lonza précise encore que cette acquisition «n’est pas significative sur le plan financier et n’aura donc aucune incidence sur ses prévisions financières».

La société Redberry a été créée en 2017, au sud de Strasbourg. Ses tests sont commercialisés dans dix pays, dont les Etats-Unis.