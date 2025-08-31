La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
L’orgue en fête au Victoria Hall à Genève samedi prochain

Keystone-SDA

Le Victoria Hall ouvre ses portes pour une journée gratuite de découverte autour de son orgue samedi prochain à Genève. Au programme: visites, ateliers, conte musical et récital pour tous les publics.

1 minute

(Keystone-ATS) L’orgue, qui constitue l’un des trésors du Victoria Hall, est un instrument aussi grandiose que mystérieux. Derrière sa façade monumentale se cachent près de 5500 tuyaux. L’organiste titulaire Diego Innocenzi partagera ses secrets avec lors de visites guidées.

Les petits dès quatre ans pourront participer à un atelier de fabrication d’orgue, écouter le conte musical «Le voyage de Plume le petit ours blanc». Un récital clôturera la journée. Certaines activités nécessitent une inscription, précise la Ville dans son communiqué.

Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

8 J'aime
11 Commentaires
Modéré par: Giannis Mavris

Dans quelle direction évolue votre région?

Certaines régions du monde vivent avec une promesse d’avenir: celle d’un progrès constant. Mais qu’en est-il réellement?

33 J'aime
24 Commentaires
Modéré par: Céline Stegmüller

Avez-vous des ancêtres suisses? Prévoyez-vous de visiter le lieu où ils vivaient en Suisse?

Nous aimerions en savoir plus sur vos recherches généalogiques.

31 J'aime
59 Commentaires
