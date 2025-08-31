L’orgue en fête au Victoria Hall à Genève samedi prochain
Le Victoria Hall ouvre ses portes pour une journée gratuite de découverte autour de son orgue samedi prochain à Genève. Au programme: visites, ateliers, conte musical et récital pour tous les publics.
(Keystone-ATS) L’orgue, qui constitue l’un des trésors du Victoria Hall, est un instrument aussi grandiose que mystérieux. Derrière sa façade monumentale se cachent près de 5500 tuyaux. L’organiste titulaire Diego Innocenzi partagera ses secrets avec lors de visites guidées.
Les petits dès quatre ans pourront participer à un atelier de fabrication d’orgue, écouter le conte musical «Le voyage de Plume le petit ours blanc». Un récital clôturera la journée. Certaines activités nécessitent une inscription, précise la Ville dans son communiqué.