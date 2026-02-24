LoRo: 20,9 millions en faveur de l’utilité publique à Fribourg

Keystone-SDA

La commission cantonale fribourgeoise de la Loterie romande (culture et social) a attribué l'an passé des contributions pour 20,9 millions de francs. La manne représente pas moins de 485 requêtes émanant d’institutions actives dans les domaines qu'elle soutient.

(Keystone-ATS) L’action sociale et les personnes âgées, les salles de spectacle ainsi que la danse, le théâtre, la musique, le chant et les créations artistiques ont constitué les trois principaux postes, a indiqué mardi la commission cantonale ad hoc. Ils affichent des montants respectifs de 4,85 millions, 3,34 millions et 3,17 millions.

Dans le domaine de la culture, les principaux bénéficiaires demeurent la Fondation Equilibre et Nuithonie, qui a reçu 970’000 francs, le Festival international du film de Fribourg (FIFF), «pour son rayonnement international», selon le communiqué, avec 660’000 francs, et le Théâtre des Osses, avec 460’000 francs.

Le sport aussi

Dans le social, les principaux bénéficiaires restent la Tuile (540’000 francs) et Banc Public (490’000 francs). Le domaine de la santé et du handicap est soutenu avec des contributions à la Ligue fribourgeoise contre le cancer, qui a elle perçu 778’000 francs pour financer le conseil, le soutien, l’accompagnement et la prévention.

Toujours l’an dernier, la commission cantonale LoRo-Sport Fribourg a distribué de son côté 4,8 millions de francs en faveur du sport. Les secteurs des constructions d’infrastructures (1,5 million) ainsi que du sport de performance et de loisirs (1,02 million) se sont taillés la part du lion, a-t-elle précisé dans un communiqué.