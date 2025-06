Los Angeles: les heurts causés par des « insurgés », selon Trump

Keystone-SDA

Donald Trump s'est félicité lundi d'avoir pris une "excellente décision" en déployant des militaires de la Garde nationale à Los Angeles. Il a affirmé que les affrontements avec les forces de l'ordre étaient l'œuvre d'"agitateurs professionnels" et d'"insurgés".

2 minutes

(Keystone-ATS) « Les gens qui causent des problèmes sont des agitateurs professionnels et des insurgés », a dit le président américain aux journalistes à son retour à la Maison Blanche, sans dire s’il allait déclarer un état d’insurrection, ce qui lui donnerait des pouvoirs extrêmement étendus.

Donald Trump, qui ne montre aucune intention de calmer le jeu après trois jours de heurts à Los Angeles, s’est félicité d’avoir pris une « excellente décision » en déployant des militaires de la Garde nationale à Los Angeles, une décision critiquée par les associations de droits civiques et dénoncée par les autorités de Californie.

« Si nous n’avions pas fait ça, Los Angeles aurait été rayée de la carte », a affirmé le président américain sur son réseau Truth Social, en attaquant, à nouveau, le gouverneur démocrate de Californie, Gavin Newsom, et la maire de Los Angeles, Karen Bass, jugés « très incompétents ».

« Ils ont choisi de mentir aux Californiens et aux Américains en disant qu’ils n’avaient pas besoin de nous et en parlant de ‘manifestations pacifiques' », a encore écrit le président, alors que la mégalopole californienne reste lundi sous haute tension après trois jours de heurts entre forces de l’ordre et manifestants opposés à la politique migratoire du gouvernement.

De son côté, l’ONU a appelé à la « désescalade » à Los Angeles. « Nous ne voulons pas voir plus de militarisation de la situation et nous appelons toutes les parties au niveau local, de l’Etat et au niveau fédéral à travailler en ce sens », a déclaré le porte-parole adjoint du secrétaire général de l’ONU Farhan Haq.