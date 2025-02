Los Angeles touchée par des coulées de boue après une tempête

Keystone-SDA

Des routes ont été coupées vendredi par des coulées de boue autour de Los Angeles, dévastée le mois dernier par des incendies, après que la région a été frappée la veille par sa plus forte tempête de l'hiver.



(Keystone-ATS) Jusqu’à 7 cm de pluie sont tombés dans certaines zones de la mégalopole, les laissant inondées et jonchées de débris, notamment à Pacific Palisades et à Altadena, sinistrées par les incendies de janvier. La région attendait la pluie avec impatience, n’ayant plus connu de précipitations significatives depuis huit mois avant février.

La tempête a développé un risque dans les zones touchées par les incendies: les sols fragilisés par le feu, et où la végétation a disparu, font ruisseler l’eau plus rapidement, ce qui crée des coulées de boue pouvant dégénérer en glissements de terrain.

Prisée des touristes pour sa vue imprenable sur la côte, la Pacific Coast Highway a été fermée à cause de la boue qui bloquait la route. Le déluge a également provoqué la chute d’un véhicule des pompiers de Los Angeles dans l’océan, où il se trouvait toujours vendredi. Le responsable qui se trouvait au volant lors de l’accident a été légèrement blessé, a précisé un porte-parole des soldats du feu.

Dans les collines d’Hollywood, lieux de résidence de nombreuses stars de cinéma, une coulée de boue a obstrué l’une des routes principales.

Et dans la ville d’Altadena, où des milliers de bâtiments ont été détruits par les incendies de janvier, de nombreux véhicules ont été bloqués par les débris qui ont envahi les rues.

Ces dégâts se sont produits malgré les précautions prises par les autorités locales, qui avaient installé des sacs de sable et des barrières en béton ces dernières semaines pour tenter de limiter l’érosion des sols.