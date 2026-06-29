Loup dans l’Arc jurassien: les Verts veulent protéger les troupeaux

Keystone-SDA

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Les Vert-e-s de l'Arc jurassien veulent une stratégie coordonnée de protection des troupeaux, face au retour du loup. Ils demandent la création d'un programme d'élevage, de formation et de mise à disposition de chiens de protection adaptés aux spécificités régionales.

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(Keystone-ATS) «Dans l’Arc jurassien, les attaques du loup concernent de plus en plus les bovins et les pâturages sont proches des habitations, des routes et des chemins de randonnée», ont indiqué lundi à Neuchâtel les Vert·e·s de six cantons. Les chiens de protection constituent un moyen reconnu de réduire les attaques lorsqu’ils sont correctement sélectionnés, socialisés, formés et suivis.

Or, depuis le retrait de la Confédération du programme national d’élevage, les cantons se retrouvent en première ligne. Développer chacun sa propre filière n’a guère de sens.

Pour les Vert-e-s, «une approche coordonnée permettrait de mutualiser les compétences, harmoniser les standards de sélection et de formation et de sécuriser l’approvisionnement en chiens adaptés aux réalités de la région».