Lourtier (VS) désormais mieux protégé contre les avalanches

Keystone-SDA

Régulièrement exposé aux glissements de terrain, le village de Lourtier (VS), dans le Val de Bagnes, s’est doté d’un nouveau système de digues paravalanche. Inauguré officiellement vendredi, l’ouvrage devisé à 2 millions de francs doit renforcer durablement la sécurité du hameau.

(Keystone-ATS) «L’évolution des dangers naturels exige une vigilance constante et des réponses adéquates au fil du temps, a déclaré le président de la commune de Val de Bagnes Fabien Sauthier lors de la cérémonie. Dans le cas de Lourtier, l’actualisation et le renforcement des ouvrages de protection qui dataient de plus de vingt ans permettent de réduire les risques les plus élevés.»

Le nouveau dispositif de sécurité prend place le long du torrent de Lourtier, qui voit dévaler des coulées de neige et de boue en toutes saisons. Sur le chemin de la nouvelle digue, deux pylônes à haute tension qui ont constitué le «défi principal du chantier». Les deux infrastructures électriques ont ainsi été contournées par une paroi bétonnée.

Ouvrages de protection renforcés

Les digues déjà présentes dans le secteur ont, quant à elles, été déplacées et réhaussées de 3 à 5 mètres, les élevant à 20 mètres au-dessus du lit du cours d’eau. Le chantier, qui a duré plus d’une année, a demandé l’expertise d’un observateur en dangers naturels et d’un expert en courant électrique.

A noter que, malgré la récente installation, le dispositif de surveillance demeure «pleinement actif», comme c’est le cas sur tout le territoire de Val de Bagnes, globalement exposée aux dangers naturels.

Sur les 2 millions de francs investis, 49% sont subventionnés par le Canton et 35% par la Confédération. La facture finale est répartie entre la commune de Val de Bagnes, Swissgrid, propriétaires des pylônes, et les Forces motrices de Mauvoisin.

Un épisode historique en 1999

Le nouvel aménagement fait écho à une longue histoire de glissements de terrain dans la zone. L’épisode le plus marquant reste celui de février 1999: six avalanches avaient touché la localité en l’espace de trois jours. Plusieurs bâtiments et un pylône à haute tension avaient été emportés, sans faire de victime humaine.

L’événement a encouragé les autorités à rehausser et prolonger les digues, construites dans les années 1930 et rehaussées une première fois en 1970. En 2021, un nouvel épisode marque le village, puisqu’une avalanche emporte un téléski. Là germait déjà le projet d’un nouveau dispositif paravalanche, désormais fraîchement inauguré.