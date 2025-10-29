Louvre: les deux suspects ont partiellement reconnu les faits

Keystone-SDA

Les deux hommes interpellés samedi pour le casse du musée du Louvre ont "partiellement reconnu les faits". L'information a été donnée mercredi par la procureure de Paris Laure Beccuau, lors d'une conférence de presse.

(Keystone-ATS) «Ils sont actuellement en cours de présentation devant les magistrats» en vue de «leur mise en examen (inculpation, NDLR) pour les infractions de vol en bande organisée, faisant encourir la peine de 15 ans de réclusion criminelle», et pour «association de malfaiteurs», faisant encourir la peine de 10 ans en prison, a-t-elle précisé. Ils seront ensuite présentés devant un juge des libertés et de la détention: leur placement en détention provisoire a été requis par le parquet, a-t-elle ajouté.

«Les bijoux ne sont pas encore en notre possession. Je veux garder l’espoir qu’ils seront retrouvés et pourront être rendus au musée du Louvre et plus largement à la nation», a encore indiqué Laure Beccuau. «il est encore temps de les restituer».