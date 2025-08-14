La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Lucy Liu récompensée à Locarno par un Career Achievement Award

Keystone-SDA

Le 78e Festival du film de Locarno a honoré jeudi l'actrice et réalisatrice américaine Lucy Liu en lui remettant le Career Achievement Award. L'absence de privilèges a été un cadeau pour elle, enfant d'immigrés, a déclaré Liu sur la Piazza Grande.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Lucy Liu a gravi les marches menant à la scène de la Piazza Grande, vêtue d’une robe scintillante aux manches en forme d’ailes. «Cette énergie autour de nous est spectaculaire», a-t-elle déclaré avant d’évoquer ses origines.

Ce prix parle de manière dont l’actrice a appris à aimer, a-t-elle déclaré. Ses parents, immigrés, l’ont fortement influencée. «Ils ont aiguisé ma perception des histoires en marge», a-t-elle ajouté, estimant que l’absence de privilèges a été une chance pour elle.

«J’ai l’impression ici ce soir que ma carrière ne fait que commencer», a-t-elle encore déclaré.

«Rosemead» en première mondiale

Le nouveau film de l’actrice, «Rosemead», a ensuite été projeté en première mondiale à Locarno. Lucy Liu s’est fait connaître par ses rôles dans «Charlie’s Angels» (2000), «Chicago» (2002) «Kill Bill» (2003 et 2004) ou plus récemment dans «Old Guy» (2024).

L’actrice née à New York, a au cours de sa carrière de plus de 30 ans, également travaillé en tant qu’artiste plasticienne. Elle s’engage en outre pour des causes humanitaires en tant qu’ambassadrice de l’Unicef.

