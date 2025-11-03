Lyon: 306 kg de métaux précieux volés, puis récupérés par la police

Keystone-SDA

Les braqueurs d'un laboratoire lyonnais de traitement de métaux précieux, attaqué à l'explosif, ont volé jeudi 306 kg de métaux, essentiellement de l'or. Le butin, estimé à 28 millions d'euros, a été intégralement récupéré peu après dans un appartement à Vénissieux.

(Keystone-ATS) Le butin a été retrouvé lors de l’interpellation, peu après les faits, de cinq hommes et une femme, âgés de 30 à 40 ans, a déclaré lundi le procureur de Lyon Thierry Dran lors d’une conférence de presse. Après quatre jours de garde à vue, leur présentation à des juges d’instruction est en cours, a-t-il ajouté.

Le magistrat a requis leur mise en examen notamment pour association de malfaiteurs en bande organisée et vol avec violence, ainsi que leur placement en détention.

«Malfaiteurs chevronnés»

Il s’agit de «malfaiteurs chevronnés», a souligné Thierry Dran: les cinq hommes ont été condamnés dans le passé, dont trois pour vol avec violence. La femme, qui n’a pas de casier, et un des hommes ont nié leur participation au braquage, les quatre autres ont gardé le silence lors de leur interrogatoire, a précisé le procureur.

Jeudi en début d’après-midi, des hommes armés de fusils d’assaut et d’armes de poing ont attaqué à l’explosif le laboratoire Pourquery, spécialisé dans le traitement des métaux précieux et particulièrement de l’or, dans le VIIe arrondissement du sud de Lyon.

Vêtus de noir, certains cagoulés et porteurs d’un faux brassard orange type police, les braqueurs ont pu emporter un butin initialement estimé à 12 millions d’euros par une source policière.

Arrêtés deux heures plus tard

Des vidéos tournées par des salariés d’entreprises voisines du laboratoire, témoins directs du braquage, ont montré les assaillants utiliser une échelle pour franchir la clôture du bâtiment attaqué et charger calmement des mallettes dans une fourgonnette blanche surmontée d’un gyrophare bleu, garée sur un chemin attenant la clôture.

Les braqueurs ont pris la fuite puis abandonné leur fourgonnette avant d’y mettre le feu, à Vénissieux, une commune limitrophe. Moins de deux heures après le casse, cinq hommes et une femme ont été arrêtés. Des fusils d’assaut, des armes de poing et des explosifs ont été saisis, ainsi que l’intégralité du butin.

Lors de l’attaque, cinq employés du laboratoire Pourquery ont été légèrement blessés par l’explosion. La société a été l’objet en mai d’une tentative de vol à main armée.