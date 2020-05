La 16e édition de la Biennale d'art contemporain de Lyon, initialement prévue en 2021, a été reportée à septembre 2022, ont annoncé jeudi ses organisateurs. Cette décision a été prise en raison de la pandémie de coronavirus.

"La situation sanitaire internationale actuelle ralentit considérablement les possibilités de résidences et de productions, les interactions entre les projets artistiques et le monde économique et les collaborations avec le tissu associatif", expliquent-ils dans un communiqué.

"Dans ce contexte particulier", ajoutent-ils, "ce report s'impose afin de préserver la qualité des liens entretenus avec les artistes qui fait la renommée de la Biennale de Lyon". La précédente édition de la Biennale (18 septembre 2019-5 janvier 2020) avait attiré près de 274'000 visiteurs, selon les organisateurs.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram FR Rejoins-nous sur Instagram