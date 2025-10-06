La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Mécanisme international d’enquête sur l’Afghanistan lancé à Genève

Keystone-SDA

La communauté internationale franchit un nouveau seuil dans la surveillance des violations des droits humains liées aux talibans, notamment contre les Afghanes. Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a lancé lundi à Genève un mécanisme international d'investigation.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) La résolution a été approuvée par consensus. Réclamé par de nombreuses ONG depuis le retour des talibans et par plusieurs pays, ce mécanisme était mentionné dans les discussions depuis longtemps.

Malgré les difficultés financières onusiennes qui affectent l’application de certains dispositifs mandatés par le Conseil, l’UE a décidé de le demander. Celui-ci va notamment se pencher sur les nombreuses restrictions imposées aux femmes afghanes par les islamistes radicaux.

Ce mécanisme sera semblable à ceux qui existent déjà sur la Syrie et la Birmanie. Il sera chargé de collecter des preuves de crimes internationaux pour des dossiers pénaux devant les juridictions internationales ou nationales.

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Benjamin von Wyl

Avez-vous confiance dans la capacité de votre pays à résister aux ennemis de la démocratie?

Les démocraties sont mises à rude épreuve; victimes d’attaques issues de l’intérieur comme de l’extérieur. Comment jugez-vous la situation dans votre pays?

Participez à la discussion
10 J'aime
49 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Emilie Ridard

Quelles difficultés avez-vous rencontrées lors du renouvellement de votre passeport à l’étranger?

Sans encombres ou compliqué: racontez-nous comment s'est passé le renouvellement de vos papiers d'identité dans votre consulat suisse.

Participez à la discussion
11 J'aime
13 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Participez à la discussion
32 J'aime
38 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision