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Mégafeu en Gironde «pas fixé» mais «toujours contenu» samedi

Keystone-SDA

Le mégafeu qui a ravagé 42'000 hectares en Gironde n'est "pas fixé" samedi matin, mais "toujours contenu", après une nuit "plutôt clémente", a déclaré un officier de la communication des sapeurs-pompiers,. Il a fait état de conditions météo "un peu plus favorables".

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(Keystone-ATS) «Le feu n’est toujours pas fixé, il est toujours contenu, et nous travaillons pour justement aller vers un feu fixé dans les prochains jours», a déclaré lors d’un point-presse le lieutenant-colonel français Eric Pitault, du Sdis 33. «Ce qui nous favorise un peu le travail, surtout, c’est que le vent, pour l’instant, nous laisse un peu de répit», a-t-il souligné, faisant état d’une «surveillance active» sur des «points chauds» situés sur le littoral entre Lège-Cap-Ferret et Lacanau.

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