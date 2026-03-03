La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Météo: exercice au MAH à Genève pour préserver les biens culturels

Keystone-SDA

Les situations météorologiques peuvent aussi constituer une menace pour les biens culturels en intérieur. Le Musée d'art et d'histoire (MAH) de Genève a entamé mardi après-midi un vaste exercice de gestion d'un sinistre fictif.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Le Service d’incendie et de secours (SIS) et différents partenaires institutionnels participent à cette approche inédite. La population et les riverains ne doivent pas s’inquiéter de la présence inhabituelle de véhicules d’intervention ou de mouvements particuliers aux abords du site, affirme la Ville de Genève.

Une information était également prévue sur place. La Ville de Genève précise encore pour les habitants que cet exercice était planifié.

