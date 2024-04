Météo: nouveaux records pour un mois d’avril

1 minute

(Keystone-ATS) Samedi, la barre estivale des 25 degrés a été franchie dès la mi-journée dans plusieurs régions en Suisse. Des records pour un mois d’avril ont même été battus en plusieurs endroits, dont Fahy dans le Jura, selon les instituts de météorologie.

Le précédent record de température a été dépassé de 0,3 degré à Fahy, 0,5 degré à Adelboden (BE), 0,8 degré à Coire et 0,9 degré au Weissfluhjoch, à près de 2700 mètres, dans les Grisons. Meteonews a ainsi mesuré 28,5 degrés à Coire à 16h40, 25,6 degrés à Fahy, 22,4 degrés à Adelboden et 8,9 degrés au Weissfluhjoch.

En plaine, la barre estivale des 25 degrés a été franchie allégrement, parfois dès la mi-journée. En fin d’après-midi, la barre des 30 degrés n’était même plus très loin. Il a fait ainsi, selon Meteonews, 28,8 degrés à Bâle-Binningen, 27,7 degrés à Delémont et 27,3 degrés à Sion.

L’air subtropical exceptionnellement chaud qui s’écoule sur la Suisse est responsable de ces températures. Outre des températures estivales, ce courant apporte également du sable du Sahara, écrit MétéoSuisse. Dimanche, les températures devraient être similaires, voire légèrement plus élevées, selon Metonews, et lundi devrait être encore une fois “exceptionnellement chaud”.