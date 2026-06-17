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MétéoSuisse met en garde contre une vague de chaleur

Keystone-SDA

MétéoSuisse met en garde contre une vague de chaleur marquée. Une alerte canicule de niveau 3 sur 4 sera effective dans une grande partie de la Suisse dès jeudi midi.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) MétéoSuisse annonce mercredi, sur sa carte des dangers naturels, un risque de niveau 4 pour les cantons de Bâle-Ville et de Bâle-Campagne, la région de Delémont et le nord du canton d’Argovie.

Ce niveau d’alerte signifie qu’il y a un risque important de troubles circulatoires et de malaise physique. Il est recommandé de beaucoup boire, de rester à l’ombre et d’être en contact avec les personnes vulnérables.

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