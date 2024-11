Méthodes israéliennes en ligne avec un génocide (comité onusien)

Keystone-SDA

Les méthodes israéliennes dans la bande de Gaza sont en ligne avec les composantes d'un génocide, selon le Comité onusien d'investigation des pratiques israéliennes. Dans un rapport dévoilé jeudi à New York, celui-ci dénonce la faim comme arme de guerre.

(Keystone-ATS) « Depuis le début de la guerre, les responsables israéliens ont publiquement soutenu des politiques qui privent les Palestiniens du minimum pour vivre, la nourriture, l’eau et le carburant », affirment les trois membres du comité, les ambassadeurs malaisien, sri lankais et sénégalais à l’ONU à New York. Ils ne s’expriment pas au nom de l’organisation, mais leurs efforts sont soutenus par un secrétariat au Haut-Commissariat aux droits de l’homme à Genève.

Jusqu’à présent, seule une rapporteuse spéciale de l’ONU, qui ne parle pas non plus au nom de l’institution, avait clairement estimé qu’un génocide avait lieu dans la bande de Gaza. Une experte indépendante considérée comme politiquement biaisée par l’Etat hébreu.