M. Cassis annonce compter se rendre personnellement en Russie

Keystone-SDA

Le ministre des affaires étrangères Ignazio Cassis compte se rendre personnellement à Moscou dans le cadre de la présidence suisse de l'OSCE, a-t-il dit jeudi en marge du WEF. Aucune date n'a été donnée, une visite dépendant de la situation en Ukraine.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Le Tessinois ne s’est plus rendu en Russie depuis juin 2019. Ueli Maurer, alors président de la Confédération, s’y est rendu en novembre de la même année. Moins de trois ans plus tard, Moscou envahissait l’Ukraine.

«Le premier but de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) est de terminer la guerre en Ukraine», a déclaré M. Cassis face à la presse. Le ministre compte également se rendre à Kiev et à Washington, mais n’a pas donné plus de détails sur une date.

L’objectif est de clarifier le rôle de l’organisation présidée cette année par la Suisse pour être «prêt le moment venu». «Il est indispensable que si dans quelques jours un cessez-le-feu est décidé, qu’un groupe de spécialistes de l’OSCE puisse se rendre sur place dans les 48 heures», a déclaré M. Cassis.

