M. Cassis partage ses impressions sur l’Irak au Koweït

Keystone-SDA

Le ministre suisse des affaires étrangères a partagé ses impressions sur l'Irak vendredi au Koweït. "J'ai senti qu'il y avait une volonté de construire une paix durable", a déclaré Ignazio Cassis à son homologue Abdullah Ali Al-Yahya lors d'une discussion de travail.

1 minute

(Keystone-ATS) Les deux hommes ont échangé au lendemain de la visite du Tessinois à Bagdad. Le Koweït, qui avait été envahi dans les années 1990 par l’Irak durant la guerre du Golfe, observe avec attention l’évolution chez son voisin, a précisé à Keystone-ATS le chef de la communication du Département fédéral des affaires étrangères Nicolas Bideau, qui accompagne la visite.

M. Cassis s’est aussi entretenu sur le plan de paix à Gaza avec son homologue. Il y a un consensus clair sur le besoin de stabiliser le cessez-le-feu encore fragile et d’apporter de l’aide humanitaire, a expliqué M. Bideau.

Cette vision a été constatée tout au long de la tournée du conseiller fédéral au Proche et Moyen-Orient, qui s’est terminée au Koweït, après un passage en Jordanie et en Irak.

