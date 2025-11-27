Macron annonce un «service national» volontaire de dix mois

Keystone-SDA

Le président français Emmanuel Macron a annoncé jeudi l'instauration d'un "service national" volontaire et "purement militaire" de dix mois. Celui-ci se déroulera "exclusivement sur le territoire national".

(Keystone-ATS) «Un nouveau service national va être institué, progressivement dès l’été prochain», a affirmé le chef de l’Etat lors d’un déplacement auprès de la 27e Brigade d’Infanterie de Montagne (BIM) de Varces, en Isère.

«Le coeur sera les jeunes âgés de 18 et 19 ans», et concernera 3000 personnes à l’été 2026 avant d’atteindre un objectif de 10’000 en 2030 et 50’000 par an en 2035, a ajouté Emmanuel Macron. Selon lui, «notre jeunesse a soif d’engagement» et est «prête à se lever pour la patrie».