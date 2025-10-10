Macron reconduit Sébastien Lecornu comme Premier ministre

Keystone-SDA

Emmanuel Macron a reconduit vendredi soir Sébastien Lecornu comme Premier ministre, quatre jours après sa démission, a annoncé la présidence dans un communiqué.

1 minute

(Keystone-ATS) «Le président de la République a nommé M. Sébastien Lecornu Premier ministre, et l’a chargé de former un gouvernement», a indiqué l’Elysée sans aucune autre précision, après de longues tractations.

«J’accepte – par devoir – la mission qui m’est confiée», a commenté sur X M. Lecornu, en affirmant que le nouveau gouvernement «devra incarner le renouvellement» et que «tous les dossiers évoqués» pendant les consultations des derniers jours avec les formations politiques seront «ouverts au débat parlementaire».

Emmanuel Macron «donne carte blanche au Premier ministre» Sébastien Lecornu, a de son côté assuré l’entourage du président. Cela concerne «les négociations» sur le fond avec les partis politiques comme «les propositions de nominations», a précisé à l’AFP un proche du chef de l’Etat.

La nomination est intervenue exactement à l’expiration du délai de 48 heures que s’était fixé Emmanuel Macron mercredi soir pour désigner un nouveau chef de gouvernement, après d’ultimes tractations avec ses alliés.