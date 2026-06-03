Macron salue une nouvelle ère pour l’Europe auprès de Peter Magyar

Keystone-SDA

Emmanuel Macron a salué mercredi une "nouvelle ère pour la Hongrie et notre Europe" en recevant le nouveau Premier ministre hongrois Peter Magyar. Le président français a invité le Hongrois à la fête nationale française du 14-Juillet.

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(Keystone-ATS) «Avec vous, c’est une nouvelle ère qui s’ouvre en Hongrie mais aussi pour la Hongrie en Europe. Votre élection a témoigné de l’attachement fort du peuple hongrois aux valeurs de l’Union européenne», s’est félicité Emmanuel Macron en accueillant son invité à l’Elysée.

Peter Magyar a remporté les législatives hongroises d’avril face au nationaliste prorusse Viktor Orban, qui avait bloqué une série de dossiers dans l’Union européenne, dont celui sur le soutien militaire et financier à l’Ukraine.

«Les Hongrois sentent le vent de printemps et je suis très content que l’Europe le ressente également», a renchéri le nouveau dirigeant hongrois, qui s’est déjà rendu en Pologne, en Autriche, à Bruxelles et à Berlin depuis son entrée en fonction.

Invitation accueillie «avec satisfaction»

Sur Facebook, il a ensuite écrit avoir «accueilli avec satisfaction l’invitation» à revenir à Paris «pour la fête nationale française du 14-Juillet».

Pour sa dernière fête nationale avant la fin de son mandat dans moins d’un an, Emmanuel Macron veut donner une «coloration européenne» à l’événement, en invitant plusieurs dirigeants du Vieux Continent, selon un conseiller de l’exécutif.

Une des options sur la table serait d’inviter les dirigeants des pays membres de la «coalition des volontaires» prêts à fournir des garanties de sécurité à l’Ukraine en cas d’accord de paix avec la Russie. Dans ce cas, la présence de Peter Magyar serait notable, tant son prédécesseur s’est opposé sur ce dossier.

Le Premier ministre hongrois a de son côté invité Emmanuel Macron à Budapest le 23 octobre pour le 70e anniversaire de l’insurrection de 1956 contre le régime communiste hongrois et ses politiques alors imposées par l’Union soviétique.

«Nouveau partenariat stratégique»

Les deux pays veulent «conclure un nouveau partenariat stratégique avant la fin de l’année», dans le prolongement du Traité d’entente et d’amitié de 1991, afin de «renforcer notre coopération en matière de défense, d’énergie nucléaire, d’industrie, d’espace, d’agriculture, de lutte contre la désinformation et de protection de nos démocraties», a ajouté M. Macron.

Peter Magyar a aussi insisté sur sa volonté de coopération renforcée entre la France, l’Allemagne et le groupe de Visegrad (Pologne, Hongrie, Slovaquie et République tchèque).

«Nous voulons insuffler une nouvelle vie dans cette coopération», a-t-il souligné en proposant «d’ajouter la France et l’Allemagne» à des réunions dans ce format.

«Nous serons des partenaires constructifs» en Europe, a-t-il assuré, promettant de renforcer l’Etat de droit et de «tout faire contre la corruption» afin d’attirer les investisseurs français et européens.

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a annoncé vendredi le déblocage de plus de 16 milliards d’euros destinés à la Hongrie et gelés sous Viktor Orban, sous condition de réformes du nouveau dirigeant.