Maersk va supprimer 1000 emplois après des résultats en berne

Keystone-SDA

Le géant danois du transport maritime Maersk va supprimer de quelque 1000 emplois, après la publication de résultats annuels 2025 en berne et des perspectives 2026 incertaines. Des coupes liées à la surcapacité attendue du secteur, notamment.

2 minutes

(Keystone-ATS) «Sur quelque 6000 postes de management, environ 15% – soit près de 1000 postes – seront supprimés», a indiqué dans un communiqué l’armateur, qui emploie plus de 100’000 personnes à travers le monde.

En 2025, le bénéfice net de Maersk, qui a augmenté de 4,9% ses volumes transportés, a été divisé par plus de 2, à 2,7 milliards de dollars (2,1 milliards en francs), contre 6,1 milliards en 2024. C’est le résultat le plus bas des cinq dernières années.

Son chiffre d’affaires a reculé l’an dernier de 2,8%, à 53,9 milliards, soit un peu mieux que le consensus des analystes de Factset qui tablaient sur 53,5 milliards.

Pour le transporteur, ces difficultés s’expliquent par la persistance des «perturbations géopolitiques, notamment des difficultés prolongées en mer Rouge qui ont remodelé les routes du commerce mondial, ainsi qu’une volatilité dans les échanges américains, alimentée par l’évolution des politiques commerciales».

Plombé aussi par la baisse du prix du fret, le résultat opérationnel (EBIT) s’est établi à 3,5 milliards, contre 3,2 milliards envisagés par Factset. Il était de 6,5 milliards en 2024.

Lors de l’année en cours, l’augmentation des volumes transportés devrait correspondre à la croissance mondiale des volumes de conteneurs, soit entre 2 et 4%, a estimé Maersk.

Pour 2026, le groupe danois prévoit un Ebit compris entre une perte opérationnelle de 1,5 milliard et un bénéfice opérationnel d’un milliard.