Magdebourg: le bilan monte à 5 morts et plus de 200 blessés

Keystone-SDA

Le bilan de l'attaque de Magdebourg, au nord-est de l'Allemagne, est monté à 5 morts et plus de 200 blessés, ont indiqué samedi les autorités régionales. En visite samedi sur place, le chancelier Olaf Scholz a dénoncé un "acte terrible" et "fou".

1 minute

(Keystone-ATS) L’attaque à la voiture-bélier a été perpétrée vendredi soir sur le marché de Noël de Magdebourg. Le précédent bilan faisait état de 2 morts, dont un enfant.

« Nous avons entre-temps 5 vies humaines à déplorer. Et plus de 200 blessés, dont de nombreux graves et très graves. C’est une dimension qu’aucun d’entre nous n’aurait pu imaginer », a indiqué le chef du gouvernement régional Reiner Haseloff.

Olaf Scholz a promis « d’agir contre ceux qui veulent semer la haine », appelant le pays à se « serrer les coudes » après cette attaque, qui a conduit à l’arrestation d’un suspect d’origine saoudienne.

« Il est important en tant que pays de rester ensemble, que nous nous parlions », a déclaré M. Scholz, assurant: « nous ne laisserons pas passer ceux qui veulent semer la haine ».