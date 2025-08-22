La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Majorité favorable à l’e-ID et aux impôts immobiliers cantonaux

Keystone-SDA

Si la population suisse avait dû voter au mois d'août, elle aurait donné un oui assez solide tant à la loi sur l'e-ID qu'à la réforme de l'imposition de la propriété du logement selon un sondage SSR. Mais la formation de l'opinion n'est pas la même pour les deux objets

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) A cinq semaines du scrutin du 28 septembre, 58% des personnes interrogées auraient voté en faveur de la réforme des impôts immobiliers cantonaux sur les résidences secondaires. Elles auraient dit non à 33%, montre le sondage de l’institut gfs.bern publié vendredi. La loi sur l’e-ID aurait été quant à elle acceptée avec 60% de oui, contre 36% de non.

Le taux de formation de l’opinion est peu avancé concernant la réforme de l’imposition de la propriété du logement, notamment à cause du nombre d’indécis (9%). En revanche, il est considéré comme moyennement avancé pour l’e-ID car 58% des sondés ont déjà fait un choix ferme.

L’enquête a été réalisée entre le 4 août et le 18 août 2025 auprès de 13’761 titulaires du droit de vote. La marge d’erreur est de +/- 2.8 points de pourcentage.

Plus

Discussion
Modéré par: Céline Stegmüller

Avez-vous des ancêtres suisses? Prévoyez-vous de visiter le lieu où ils vivaient en Suisse?

Nous aimerions en savoir plus sur vos recherches généalogiques.

Participez à la discussion
30 J'aime
57 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Dans quelle direction évolue votre région?

Certaines régions du monde vivent avec une promesse d'avenir: celle d'un progrès constant. Mais qu'en est-il réellement?

Participez à la discussion
21 J'aime
17 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Participez à la discussion
1 J'aime
6 Commentaires
Voir la discussion
