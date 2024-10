Malaisie: Oracle investit plusieurs milliards dans le cloud

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Oracle a annoncé mercredi qu’il prévoyait d’investir plus de 6,5 milliards de dollars (5,5 milliards de francs) en Malaisie. Le groupe informatique américain entend y installer des services de « cloud ».

Le projet doit aider les organisations du pays à moderniser leurs applications, à transférer leur charge de travail vers le « cloud » (informatique à distance) et à innover avec les données, l’analyse et l’intelligence artificielle (IA), a indiqué Oracle dans un communiqué » Oracle s’efforce de développer ses infrastructures « cloud » à l’échelle mondiale. L’entreprise a récemment prévu de dépasser les 100 milliards de dollars de chiffre d’affaires au cours de l’exercice 2029, grâce à la demande croissante de services « cloud ».

La nouvelle région « cloud » de Malaisie sera la troisième d’Oracle en Asie du Sud-Est, les deux premières installations se trouvant dans la ville voisine de Singapour. La Malaisie offre des possibilités uniques de croissance pour les organisations qui cherchent à accélérer leur développement avec les toutes dernières technologies numériques », a décrit Garrett Ilg, vice-président exécutif et directeur général d’Oracle pour le Japon et l’Asie-Pacifique.

« Notre investissement de plusieurs milliards de dollars confirme notre engagement envers la Malaisie en tant que passerelle régionale pour les infrastructures de +cloud+ », a-t-il ajouté.

« La décision d’Oracle (…) souligne l’état de préparation des infrastructures malaisiennes et sa position de plus en plus importante de destination de premier plan en Asie du Sud-Est pour les investissements numériques », a réagi le ministre de l’Investissement, du Commerce et de l’Industrie, Tengku Zafrul Abdul Aziz, cité dans le communiqué d’Oracle.

L’annonce d’Oracle intervient après une multiplication d’investissements dans le secteur en Asie du Sud-est par des géants mondiaux de la « tech », pour faire face à la demande régionale croissante de « cloud ». En mai, le groupe Microsoft s’est engagé à investir 2,05 milliards d’euros en Malaisie dans l’intelligence artificielle (IA) et le « cloud », après avoir annoncé le mois précédent un projet similaire en Indonésie à hauteur de quelque 1,6 milliard d’euros.

Lundi, le géant américain Google a par ailleurs indiqué investir un milliard de dollars en Thaïlande pour ouvrir un nouveau centre de données et créer 14’000 emplois dans le Royaume.

Mardi, le Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim a annoncé que le pays prévoyait d’élaborer une politique nationale en matière de « cloud ». Il souhaite également établir un bureau de l’intelligence artificielle afin de coordonner les initiatives liées à la technologie de l’IA.

Selon le ministre, cette initiative s’inscrit dans le cadre des efforts du pays de se positionner en tant qu’acteur compétitif dans le paysage mondial de l’IA.