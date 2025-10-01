La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Manfred Bühler annonce son départ de la mairie de Cortébert

Keystone-SDA

Le conseiller national Manfred Bühler quitte ses fonctions de maire de Cortébert dans le Jura bernois. Son mandat prendra fin à la fin de l'année, indique la municipalité dans un communiqué. Le responsable UDC a estimé que le moment était opportun, après 11 ans de fonction, peut-on lire.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Une élection de remplacement a été fixée pour le 30 novembre. Une nouvelle personne pourra ainsi exercer la fonction de maire pendant une année avant les élections générales et la transition, précise la commune.

Manfred Bühler est devenu maire le 1er janvier 2015 après avoir fonctionné au Conseil municipal de 1999 à 2010. Il est également conseiller national depuis plusieurs années.

