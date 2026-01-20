Manifestation à Berne contre le gouvernement syrien

Keystone-SDA

Près de 2000 personnes ont manifesté mardi soir à Berne contre l’avancée des troupes gouvernementales syriennes dans les régions kurdes du pays. Après des pourparlers avec la police municipale, la manifestation s'est dissoute en soirée.

(Keystone-ATS) Les manifestants se sont rendus sur la Place fédérale avant de rejoindre le centre alternatif de la Reitschule. La police a toléré ce rassemblement sur place, mais pas de nouveau cortège, a observé Keystone-ATS

Des incidents ont émaillé la manifestation. Des personnes cagoulées ont lancé des projectiles sur les forces de l’ordre, qui ont riposté à plusieurs reprises avec des gaz lacrymogènes et des balles en caoutchouc. A 21h30, le rassemblement s’était dispersé.

La police bernoise a été soutenue par la police cantonale de Bâle-Ville. La manifestation n’avait pas été autorisée.