Manifestation dispersée à Abidjan avant la présidentielle

Keystone-SDA

Une manifestation des partis de l'opposition ivoirienne, interdite vendredi pour "maintenir l'ordre public", a été dispersée samedi à coup de gaz lacrymogènes par les forces de l'ordre à Abidjan, ont constaté des journalistes de l'AFP.

(Keystone-ATS) Le climat politique est tendu dans le pays, notamment depuis que le Conseil constitutionnel a rejeté en septembre les candidatures des principaux opposants, dont celles de l’ancien président Laurent Gbagbo (2000-2011) et du chef de la première formation d’opposition, Tidjane Thiam.

Leurs partis avaient annoncé une manifestation samedi «pour la démocratie, la justice et la paix», interdite la veille par la préfecture d’Abidjan par «nécessité de maintenir l’ordre public.»

Samedi matin, plusieurs camions de policiers et de gendarmes étaient déployés devant l’église Saint-Jean de Cocody, lieu de rassemblement des manifestants.

A quelques dizaines de mètres de là, des petits groupes de manifestants appelaient à la démocratie et contestaient notamment la candidature à un quatrième mandat du président sortant Alassane Ouattara.

Ils ont été dispersés par des tirs de gaz lacrymogènes et des dizaines d’entre eux ont été interpellés par les forces de l’ordre après des courses-poursuites.

«Alassane Ouattara n’est pas le choix des Ivoiriens. Nous ne sommes pas dans une démocratie, nous sommes dans un pouvoir dictatorial», a dit à l’AFP un militant venu manifester qui a souhaité rester anonyme.

Les cadres de l’opposition n’étaient pas visibles à la manifestation.

Des journalistes présents pour couvrir la manifestation ont été violentés par les forces de l’ordre qui ont saisi des appareils professionnels et effacé des images qu’ils contenaient.

A Blockauss, un village dans la commune de Cocody, d’autres manifestants ont aussi été dispersés par les forces de l’ordre par plusieurs tirs de gaz lacrymogènes et plusieurs militants ont été interpelés.

«Il y aura d’autres contestations», a lancé un manifestant sous couvert d’anonymat.

Des manifestations étaient toujours en cours, par endroit, en fin de matinée à Blockauss.

La campagne électorale, pendant laquelle s’affronteront cinq candidats, s’est ouverte vendredi pour une durée de 14 jours.

Le président sortant Alassane Ouattara ouvre sa campagne lors d’un meeting samedi à Daloa, dans l’ouest.

Quatre candidats d’opposition sont qualifiés pour affronter M. Ouattara: l’ex-ministre du Commerce Jean-Louis Billon, dissident du PDCI, deux anciens compagnons de route de Laurent Gbagbo en rupture avec lui, son ex-épouse Simone Ehivet Gbagbo et l’ex-ministre Ahoua Don Mello, et enfin Henriette Lagou, déjà candidate en 2015.