Manifestation pour la justice climatique et sociale à Genève

Keystone-SDA

Environ 400 personnes ont participé samedi après-midi à Genève à une manifestation "pour la justice sociale et climatique". La marche a été organisée en écho avec le Sommet des peuples, qui se tient en parallèle à la COP officielle de Belém (Brésil).

1 minute

(Keystone-ATS) Une quarantaine d’organisations et de partis ont appelé à cette manifestation genevoise, partie en début d’après-midi de la poste du Mont-Blanc. Quelque 500 personnes y ont répondu, selon la police, entre 300 et 400, d’après Keystone-ATS.

«Climat 30 ans et toujours rien», «Non aux multinationales», pouvait-on lire sur des pancartes. Le défilé s’est déroulé dans le calme, ont précisé les forces de l’ordre.

Parmi leurs revendications, les participants ont réclamé le respect des accords de Paris sur le climat, le désinvestissement des énergies fossiles, une politique climatique suisse efficace, un système alimentaire durable ou encore la défense de l’Amazonie.

Au sujet de la COP30 de Bélem, ils ont particulièrement dénoncé la présence du groupe agrochimique Syngenta et de l’Union suisse des arts et métiers (Usam) dans la délégation suisse. «Ces deux acteurs sont liés à des organisations dont les activités contredisent les droits humains et servent les intérêts des industries fossiles», ont-ils affirmé dans un communiqué.