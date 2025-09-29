La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Manifestations à Madagascar: au moins 22 personnes tuées (ONU)

Keystone-SDA

Au moins 22 personnes ont été tuées et plus d'une centaine blessées lors des manifestations en cours à Madagascar, a indiqué le Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme lundi.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) «Parmi les victimes figurent des manifestants et des passants tués par des membres des forces de sécurité, mais aussi d’autres tués lors des violences et des pillages généralisés qui ont suivi, perpétrés par des individus et des gangs sans lien avec les manifestants», détaille le communiqué du Haut-Commissariat.

