Manoeuvres près de Taïwan: Pékin annonce avoir atteint ses buts

Keystone-SDA

La Chine a annoncé mercredi avoir "atteint tous ses objectifs" dans le cadre de grandes manoeuvres militaires dans le détroit de Taïwan, une opération dénoncée par Washington comme une "tactique d'intimidation".

(Keystone-ATS) « Tous les objectifs prévus dans le cadre des exercices conjoints menés les 1er et 2 avril ont été atteints », a déclaré Shi Yi, porte-parole du Commandement du théâtre oriental de l’armée chinoise, dans un communiqué.

Les manoeuvres militaires chinoises autour de Taïwan cette semaine visaient à envoyer un message clair aux dirigeants de l’île, selon les experts: en cas de guerre, Pékin peut les couper du monde extérieur et les user jusqu’à la reddition.

Alors que de précédents exercices cherchaient à tester le temps de réponse de Taipei aux incursions chinoises, Pékin affirme que les opérations de cette semaine se concentrent sur sa capacité à frapper des cibles stratégiques, comme les ports et les infrastructures énergétiques de l’île.

« Taïwan est vulnérable sur le plan énergétique et la Chine joue sur cette vulnérabilité », estime Dylan Loh, de l’université technologique Nanyang de Singapour.

Blocus

Les airs et les eaux entourant l’île autonome grouillent de chasseurs et navires de guerre chinois engagés dans ces manoeuvres baptisées « Tonnerre dans le détroit », une punition, selon Pékin, pour les visées séparatistes du dirigeant taïwanais Lai Ching-te, qualifié de « parasite » par la Chine.

L’opération se déroule dans le milieu et la partie sud du détroit de Taïwan, une zone de de passage essentielle au transport maritime mondial.

L’île importe la quasi-totalité de son énergie et dépend largement de l’importation de nourriture, ce qui signifie qu’en cas de guerre, un blocus pourrait la paralyser, une situation que la Chine s’applique à souligner.

Taïwan « n’a pas de zone-tampon » et « manque de ressources » naturelles, a expliqué à la chaîne publique chinoise CCTV le général Meng Xiangqing, professeur à l’Université de défense nationale de l’Armée nationale populaire de Pékin.

« Si Taïwan perd ses voies maritimes d’approvisionnement, les ressources de l’île s’épuiseront rapidement, l’ordre social basculera dans le chaos et les moyens de subsistance des gens seront impactés », a-t-il ajouté. « Au final, ce seront les citoyens lambda qui souffriront ».

Selon Su Tzu-yun, un expert militaire basé à Taipei, les manoeuvres chinoises ont changé d’objectif: visant auparavant à empêcher des forces étrangères de venir en aide à Taïwan en cas de conflit, elles sont aujourd’hui destinées à prendre un contrôle total des eaux entourant l’île.

« Les opérations de confinement et de contrôle visent à tester la capacité (chinoise) à limiter les voies d’approvisionnement de Taïwan et dissuader des navires commerciaux étrangers d’accoster », juge cet analyste de l’Institute for National Defense and Security Research, un think-tank taïwanais. « Le message au transport maritime mondial est que toutes les destinations sont ouvertes, tant qu’il ne s’agit pas de Taïwan ».

Les exercices de mardi simulaient des opérations offensives contre l’île, tandis que ceux de mercredi « se concentrent sur la mise en place d’un blocus de Taïwan », selon Lin Ying-yu, de l’université Tamkang de Taipei.

Frappes « paralysantes »

Ces tactiques font écho à celles utilisées en Ukraine par la Russie, qui depuis février 2022 a lancé des milliers de frappes contre les infrastructures énergétiques, avec un effet débilitant.

L’armée chinoise a publié mercredi sur le réseau social Weibo une image exposant clairement ses objectifs: intitulée « frappes paralysantes », elle montre ses forces entourer Taïwan et faire pleuvoir des missiles sur l’île, et prévient que les dirigeants taïwanais « se dirigent vers une impasse ».

Ces manoeuvres sont aussi motivées par la crainte, grandissante à Pékin, que la réunification avec Taipei, si longtemps attendue par la Chine, soit plus lointaine que jamais.

Selon Bonny Lin, du Center for Strategic & International Studies basé à Washington, le pouvoir chinois estime « que la Chine doit faire plus pour accélérer le processus d’unification avec Taïwan ».

Cela inclut, ajoute-t-elle, de « punir Taïwan pour toute activité perçue comme provocatrice et contrer plus durement une potentielle intervention étrangère pour aider Taïwan ».

La Chine cherche aussi à montrer son imprévisibilité lorsqu’elle attaque l’île.

« L’adversaire ne saura pas quelle carte nous jouerons, ni quand nous la jouerons », a déclaré à CCTV Fu Zhengnan, un expert de l’Académie chinoise des sciences militaires. « L’APL (Armée populaire de libération, armée chinoise) devient de plus en plus comme un magicien imprévisible ».

Ces exercices surviennent quelques jours après une tournée en Asie du ministre américain de la Défense Pete Hegseth, qui a affirmé que Washington assurerait la « dissuasion » dans le détroit de Taïwan.