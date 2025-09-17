La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Manuel Dal Molin est le nouveau directeur général de Lémanis

Keystone-SDA

Depuis le 1er septembre, Manuel Dal Molin est le nouveau directeur général de la société Lémanis, qui gère le Léman Express. Il remplace Mathieu Fleury qui a occupé ce poste pendant plus de quatre ans.

1 minute

(Keystone-ATS) Nommé vendredi avec effet rétroactif, Manuel Dal Molin, 44 ans, était responsable finances et gestion de Lémanis, a annoncé mercredi la filiale des CFF et de la SNCF. Géographe de formation, il a commencé sa carrière comme chargé de l’organisation des Transports express régionaux (TER) en France. Il a ensuite rejoint les CFF en 2010, avant d’intégrer Lémanis à ses débuts, en 2017.

La société est basée à Chênes-Bourg (GE). Elle s’occupe notamment de la planification de l’offre, du marketing et de la communication du Léman Express. Avec 230 km de ligne entre les cantons de Genève, Vaud et la région Auvergne-Rhône-Alpes, c’est l’un des plus grands réseaux ferroviaires transfrontaliers d’Europe.

