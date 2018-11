Fotogalerie zum Karotten-markt in Aarau

10 novembre 2018 - 10:00

Le premier mercredi de novembre, la ville d’Aarau est envahie de carottes. Ce marché traditionnel attire des milliers de visiteurs depuis 1982.

Des carottes à perte de vue, sous toutes les formes et de toutes les couleurs. Ce légume est utilisé pour préparer des pâtes, des risottos, des soupes et même des saucisses. Avec une touche artistique, les carottes jaunes, oranges et violettes se transforment en compositions florales et en visages humains.

Le marché aux carottes d’AarauLien externe est pris d’assaut dès les premières heures de la matinée. Chaque année, quelque 40’000 visiteurs se faufilent à travers les 140 stands soigneusement décorés. Malgré la foule, l'ambiance est sereine et joyeuse.

Le canton des carottes?

L’Argovie est considérée comme le canton des carottes depuis la seconde moitié du 19e siècle. C’est surprenant, étant donné qu’il ne s’agit pas du canton où l’on cultive le plus de carottes. C’est en effet celui de St-Gall qui en produit le plus.



