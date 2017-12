Pour les Tibétains vivant en exil en Suisse, la prière est une part importante des festivités du Nouvel An. Ngawang Palden et sa famille s'habillent de leurs plus beaux habits et visitent le temple bouddhiste de l'institut tibétain Rikon dans la vallée du Töss, avant de rentrer chez eux pour un festin.

Des Andes à l'Himalaya. Les Tibétains bouddhistes comme Ngawang Palden ne célèbrent pas la fête chrétienne de Noël. Au lieu de cela, ils organisent une grande fête au Nouvel An tibétain (Losar) en février. Ils visitent le temple pour prier, puis mangent le tsampa, de la farine d'orge rôtie et des boulettes.

C'est du Zgni, un ragoût de viande pour le jour de Noël en Erythrée. La paille verte est répandue autour de la maison et, au fur et à mesure du repas, une fumée d'encens apaisante remplit la pièce.

En route pour l'Erythrée maintenant. Dans ce stand, Engera Zegne Henbasha et Mehari Fesseha nous montrent ce qu'ils mangent à Noël. Ils brassent de la Swa, une bière faite maison, et font cuire le Injera, un pain aigre fin, plat et spongieux à base de farine de Taff.

Le poisson fumé est, pour beaucoup de gens, le sommet de la table de Noël finlandaise. Ce saumon est recouvert de saumure - un mélange de sel, de sucre et d'eau - et fumé dans un poêle alimenté par du bois d'aulne.

La Finlande, représentée ici par Kristina Manetsch-Mozatti, approche du pôle Nord du Père Noël. Leur père Noël s'appelle Joulupukki. Il vient de Laponie et porte habituellement des robes chaudes rouges, utilise une canne et voyage en traîneau tiré par un certain nombre de rennes, qui ne peuvent pas voler comme ceux du Père Noël.

Le Kürtőskalács, un gâteau de fête cuit à la broche, est fait à partir d'une pâte de levure sucrée, dont les bandes sont enroulées autour d'une broche à pâtisserie en forme de cône. Le sucre est saupoudré sur le dessus, qui caramélise au fur et à mesure que les gâteaux tournent dans le four.

Déménagement en Hongrie, représenté ici par Gabriel Moldovany, tenant une assiette de Kürtőskalács, un gâteau festif cuit à la broche. Les Hongrois ont leur principal repas de Noël le 24 décembre. Ils mangent souvent de la soupe de poisson appelée "Halászlé" et du chou farci de riz, de porc haché, d'oignon et d'ail.

C'est Tatiana Schmidlin de Russie. Elle fait la plupart de ses fêtes à la fin de l'année. La veille du Nouvel An, dit-elle, de petits plats comme des salades et du hareng sont disposés sur une grande table avec le repas principal. Juste avant minuit, la famille écoute le discours du Président à la télévision et ouvre une bouteille de champagne, puis la fête commence.

Voici quelques friandises serbes de Noël. Pour le dîner de Noël, ils mangent du pain sans levain, du poisson rôti, des haricots cuits, de la choucroute et des nouilles. Ce qui est inhabituel dans le Yuletide serbe, c'est la coutume d'introduire une branche d'arbre dans la maison et de la brûler sur le feu. Les familles prient à côté de la bûche ardente pour l'amour et le bonheur dans l'année à venir.

various stalls at a christmas market

Ce contenu a été publié le 23 décembre 2017 10:00 23. décembre 2017 - 10:00

Imaginez un marché de Noël suisse où vous pourrez vous imprégner de l'esprit des Fêtes en sirotant du glogg norvégien et en grignotant des empanadas de bananes argentines - tout en regardant une danse folklorique portugaise. swissinfo. ch en a trouvé un: au cœur de la Suisse!

Cette année, 26 pays étaient représentés au Venite ForumLien externe, une animation de trois jours qui s'est tenue à Lucerne. Le marché international de Noël a pour but d'accroître la connaissance du folklore et des traditions culinaires à travers le monde.



De nombreux visiteurs se sont réfugié dans la chaude tente musicale, où des chanteurs et des groupes de musique du Tibet au Portugal se produisaient en costumes traditionnels. D'autres visiteurs se sont montrés plus intéressés par les étals vendant des produits typiques des pays participants et des aliments traditionnels tels que les boulettes tibétaines, le curry indien, la pâte aigre érythréenne et les sandwichs aux rennes finlandais.



L'événement est financé par des donateurs privés et des sponsors tels que les églises catholiques et protestantes, la ville de Lucerne, les journaux locaux, une académie de tourisme et des entreprises locales.

Neuer Inhalt Horizontal Line